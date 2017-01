Würzburg: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Foto: Markus Igelsböck / pixelio.de

Kleidung und etwas Bargeld. Das hat ein Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen aus einem Geschäft in der Würzburger Innenstadt gestohlen. Vermutlich bereits um 03:30 Uhr öffnete der Einbrecher gewaltsam die Hintertür und gelangte so in den Laden. So kam es zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Wie viel Beuteschaden entstanden ist, ist noch nicht klar.

Erstellt: 26.01.17 - 11:44 Uhr



