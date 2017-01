Würzburg: ver.di Protestaktion in der Mittagspause

Foto: ver.di

Protestaktion in der Mittagspause. Rund 100 Angestellte der Universitätsklinik Würzburg wollen sich am Donnerstagmittag vor dem Zentrum für Operative Medizin treffen. Hintergrund sind die aktuell laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder. Eine erste Verhandlungsrunde vor einer Woche blieb ohne Erfolg. Die nächste Verhandlungsrunde steht ab Montag an. Ver.di fordert für die Angestellten im öffentlichen Dienst unter anderem sechs Prozent mehr Lohn sowie verbindliche Übernahme-Regelungen für Auszubildende.

