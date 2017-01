Würzburg: Erster Stadtrat des Jahres

Foto: Funkhaus Würzburg

Der Würzburger Stadtrat kommt am Donnerstag zum ersten Mal in diesem Jahr zusammen. Großes Thema ist eine Ausweitung der Videoüberwachung in der Innenstadt. Die CSU hatte gefordert, beispielsweise den Marktplatz oder die Juliuspromenade zu überwachen. Dies könne die Aufklärung von Straftaten verbessern, aber auch schon im Vorfeld Täter abschrecken. Die Polizei sieht bislang keinen Anlass, mehr Kameras zu installieren.Außerdem sollen im Stadtrat beispielsweise erste Pläne zur Erweiterung des Uni-Campus in den ehemaligen Leighton-Baracks verabschiedet werden. Außerdem soll künftig ein Parkautomat an der Zufahrt zum Viehmarktplatz stehen. Dadurch ändern sich auch die Tarife: Parken unter einer Stunde wird billiger, steht man länger, wird es teurer als bisher.

Erstellt: 26.01.17 - 06:15 Uhr



zurück zur Übersicht