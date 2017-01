Würzburg: Urteilsverkündung im Wiesentheid-Prozess

Urteil um Bluttat von Wiesentheid. Vor etwa einem Jahr ist eine 22-jährige Frau im Wiesentheider Schlosspark von ihrem Ex-Freund brutal niedergestochen worden. Sein Kumpel hatte die junge Frau dorthin gelockt. Am Donnerstagnachmittag soll jetzt das Urteil am Würzburger Landgericht fallen.Die Staatsanwaltschaft fordert dabei 14 Jahre Haft für den 20-jährigen Hauptangeklagten und 9 Jahre Jugendstrafe und einen Drogenentzug für den 19-jährigen Mitangeklagten. Die Verteidiger fordern nach Jugendstrafrecht sechseinhalb und viereinhalb Jahre Haft.Während des Prozesses hatte der Hauptangeklagte die Tat gestanden: Weil er sich von seiner Ex-Freundin zurückgewiesen fühlte, fasste der 20-Jährige im Januar 2016 den Beschluss sie zu töten. Im Schlosspark in Wiesentheid stach er nach einem kurzen Streit mehrfach auf sie ein. Die 22-jährige Frau sitzt seitdem teilweise gelähmt im Rollstuhl. Der Mitangeklagte will von den Mordplänen allerdings nichts gewusst haben.

Erstellt: 26.01.17 - 05:46 Uhr



