Würzburg: Sozialplan bringt Stürtz-Mitarbeitern nichts

Anspruch nur auf dem Papier. Trotz Sozialplan werden die etwa 160 Mitarbeiter der insolventen Würzburger Druckerei Stürtz nahezu leer ausgehen. Das befürchtet die Gewerkschaft ver.di in Würzburg. Bei einem Sozialplan bekommen Mitarbeiter Geld für den Verlust ihres Arbeitsplatzes. Bei Stürtz seien aber quasi keine Werte mehr vorhanden.Schuld daran sei der letzte Stürtz-Eigentümer, die Firma Solvesta aus München. Sie hatte die Druckerei in drei GmbHs aufgeteilt. Eine ist im Besitz des Gebäudes, eine besitzt die Maschinen, in der dritten sind die Mitarbeiter beschäftigt. Somit liegt alles von Wert nicht im Wirkungsbereich des Sozialplans. Erst nach Abschluss des Insolvenzverfahrens in voraussichtlich fünf bis sechs Jahren wird sich zeigen, ob die Mitarbeiter überhaupt Geld sehen.Der Sozialplan für den Großteil der verbliebenen Mitarbeiter von Stürtz war am Dienstag von der Gläubigerversammlung akzeptiert worden.

Erstellt: 26.01.17 - 07:28 Uhr



