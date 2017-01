Würzburg: Falscher Raubvogel soll Tauben vertreiben

Foto: Funkhaus Würzburg

Kampf den Tauben am Würzburger Hauptbahnhof. Seit Anfang der Woche dreht ein künstlicher Raubvogel über dem Bahnhofsgebäude seine Kreise. Er ist per Seil an einer meterhohen Stange befestigt und wird vom Wind bewegt. Ziel sei es, die Tauben vom Gebäude und aus dem unmittelbaren Umfeld zu vertreiben. Die ersten Erfahrungen seien durchaus positiv, so ein Sprecher der Bahn.Die Tauben-Problematik habe in letzter Zeit zugenommen. Für den Bau des neuen Studentenwohnheimes wurden alte Bahnhofslagerhallen abgerissen. Viele Tauben, die dort gelebt hatten, seien nun auf der Suche nach einem Wohnraum. Der Kampf gegen die Tauben sei eine Daueraufgabe, so ein Sprecher der Deutschen Bahn. In der Vergangenheit habe man beispielsweise auch schon ein Lautsprecher- System getestet, das durch Störgeräusche die Tauben vertreiben sollte.

Erstellt: 25.01.17 - 17:26 Uhr



