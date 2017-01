Würzburg: Unfallflucht mit über 2 Promille

Sturzbetrunken vom Unfallort geflüchtet. Eine 58-jährige Frau ist am Dienstagabend beim Einparken in Würzburg-Lengfeld auf ein anderes, abgestelltes Auto gekracht. So entstand insgesamt rund 2300 Euro Sachschaden. Doch statt den Unfall zu melden, fuhr sie einfach davon. Dank eines Zeugens fand die Polizei die Unfallverursacherin aber wenig später in deren Wohnung. Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass die Frau knapp 2,4 Promille hatte. Gegen die Frau wird jetzt ermittelt, außerdem wurde ihr Führerschein eingezogen.

