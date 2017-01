Würzburg / Wiesentheid: droht der Mordprozess zu platzen?

Foto: Funkhaus Würzburg

Im Prozess um den versuchten Mord von Wiesentheid soll am Donnerstag eigentlich das Urteil fallen. Allerdings besteht die Gefahr, dass der Prozess platzt. Eine der Schöffenrichterinnen hatte in einem Schreiben eine Spendenaktion für das 22-Jährige Opfer angekündigt, die Frau tue ihr so leid. Damit könnte die Schöffin als nicht mehr objektiv und damit befangen gelten – der Prozess müsste dann komplett neu aufgerollt werden.Allerdings hat der Hauptangeklagte bereits angekündigt, darauf zu verzichten – um dem Opfer einen erneuten Prozess zu ersparen. Der Mann hatte gestanden, mit einem Bekannten seine Ex-Freundin in den Stadtpark von Wiesentheid gelockt und dort niedergestochen zu haben. Auch die Nebenklage, die das Opfer vertritt, wird auf einen Befangenheitsantrag verzichten.

Erstellt: 25.01.17 - 16:09 Uhr



zurück zur Übersicht