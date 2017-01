Münsterschwarzach: Großangelegte Vermisstensuche endet erfolgreich

Foto: Polizei

Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften hat am Mittag bei Münsterschwarzach einen vermissten Mann gesucht. Er hatte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Nach wenigen Stunden konnte sie Suche erfolgreich beendet und der Mann gefunden werden. Unter anderem hatte sich ein Hubschrauber an der Suche beteiligt, auch zu Fuß waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz.

Erstellt: 25.01.17 - 16:08 Uhr



zurück zur Übersicht