Würzburg: Fernbusbahnhof hätte wohl mangelhaft abgeschnitten

Foto: Jan / WürzburgWiki

Nicht im Test, aber trotzdem mangelhaft. Der Würzburger Fernbusbahnhof wäre in einem aktuellen Test des ADAC wohl durchgefallen. Der hatte insgesamt zehn Fernbusbahnhöfe in Deutschland überprüft.Alleine die von dem Automobilclub als fünf “ärgerlichste Mängel“ bezeichneten Kriterien treffen alle auf Würzburg zu. Es gibt keine elektronischen Anzeigetafeln mit aktuellen Informationen zu An- und Abfahrten und es ist keinerlei Überdachung oder Wartebereich vorhanden. Außerdem kann von Barrierefreiheit keine Rede sein, weder abgesenkte Bordsteine noch ein Leitsystem für Sehbehinderte sind installiert. Auch Notrufsäulen oder Defibrillatoren gibt es keine an der Haltestelle. Insgesamt gleicht der Fernbusbahnhof in Würzburg eher einem Provisorium - und das trotz der zahlreichen Linien, die durch Würzburg fahren.Der ADAC hat bei seinem Test mehr als 60 Prüfpunkte berücksichtigt. Würzburg ist von dem Automobilclub nicht überprüft worden.

Erstellt: 25.01.17 - 15:22 Uhr



