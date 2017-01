Würzburg: Handtaschendieb in Grombühl

Überfall in der Grombühlstraße. Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend einer Fußgängerin in Würzburg die Handtasche geraubt. Der Mann rief gegenüber der 48-Jährigen laut “Das ist ein Überfall!“ und riss deren Handtasche an sich. Dabei hielt er in einer Hand einen Gegenstand, den die Frau in der Dunkelheit für eine Pistole hielt.Trotz sofort eingeleiteter Fahndung der Polizei konnte der mutmaßliche Täter flüchten. Er wird beschrieben als etwa 22-jähriger Mann mit einer Körpergröße von ungefähr 1,70 Meter und schlanker Statur. Er soll mit einer roten Jacke und einer schwarzen Strickmütze bekleidet gewesen sein. Bei der Tat soll er eine dunkle Brille getragen haben.

Erstellt: 25.01.17 - 15:45 Uhr



