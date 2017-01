Randersacker: Schwelbrand in Mehrfamilienhaus

Foto: Funkhaus Würzburg

Aufregung in Randersackerer Mehrfamilienhaus. Ein Schwelbrand hat in der Nacht zum Mittwoch zu erheblichem Sachschaden geführt. Ein Bewohner hatte kurz vor Mitternacht starken Rauch bemerkt, der aus einer Wohnung dran. Alle Mieter konnten das Haus unverletzt verlassen, die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden an Wohnung und Mobiliar wird auf einige tausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Erstellt: 25.01.17 - 12:56 Uhr



