B19 Estenfeld/Würzburg: Geisterfahrer unterwegs

Foto: Funkhaus Würzburg

Großer Schreck für Autofahrer auf der B19. Am Mittwochmorgen war zwischen Estenfeld und Lengfeld ein Geisterfahrer unterwegs. Er fuhr auf der stadtauswärtigen Spur in Richtung Würzburg. In Höhe der Auffahrt Lengfeld konnte der Fahrer von der Polizei auf der Einfädelspur gestoppt werden. Wie sich herausstellte handelte es sich um einen 50-jährigen Mann aus dem Landkreis Main-Spessart. Durch völlige Ortsunkenntnis war er falsch auf die Bundesstraße aufgefahren. Unklar ist allerdings noch ob er in Höhe Ikea oder aber schon in Estenfeld auf die B19 falsch aufgefahren ist. Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Ordnungswidrigkeit. Sollte sich herausstellen, dass andere Autofahrer massiv gefährdet wurden, droht auch eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Erstellt: 25.01.17 - 09:28 Uhr



