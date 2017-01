Würzburg: Feinstaubwert schon mehrfach überschritten

Das aktuelle Wetter sorgt für eine hohe Feinstaubbelastung in Würzburg. An der Messstation am Stadtring Süd ist der zulässige Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft am Dienstag zum achten Mal überschritten worden. Insgesamt sind pro Jahr 35 Überschreitungen erlaubt.Grund für die hohe Feinstaubbelastung ist die aktuelle Inversionswetterlage, so der Deutsche Wetterdienst. Wärmere Luftmassen liegen über kälteren Luftmassen am Boden und verhindern so, dass sich die Luft mit der Atmosphäre austauschen kann. So bleiben Feinstaubpartikel von Autos oder Schornsteinen länger in der Luft hängen.Die Überschreitungen des Grenzwerts in Würzburg haben sich fast alle in den letzten Tagen ereignet. Hoch war die Belastung auch am 1. Januar, das lag aber vor allem an Feinstaubpartikeln, die durch das Silvesterfeuerwerk ausgestoßen wurden.Nur in Nürnberg und München wurden die Feinstaubwerte in diesem Jahr bereits häufiger überschritten als in Würzburg.

Erstellt: 25.01.17 - 06:13 Uhr



