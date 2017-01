Basketball: Deutlicher Sieg im Testspiel für s.Oliver Würzburg

Foto: s.Oliver Würzburg

Hoher Sieg für Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg. Am Montagabend haben die Baskets ein Testspiel gegen Zweitligist White Wings Hanau deutlich mit 101:67 gewonnen. Vor etwa 700 Zuschauern in der s.Oliver Arena war Brandon Lane mit 21 Punkten erfolgreichster Werfer. Auch die beiden Neuzugänge Mustafa Shakur und Michael Cobbins kamen zum Einsatz.Die Partie war der letzte Test vor der Restsaison in der BBL. Dort sind die Baskets in der Tabelle derzeit weit hinter dem eigentlichen Saisonziel Playoffs. Am Samstag empfängt die Mannschaft von Neu-Trainer Dirk Bauermann, nach drei Wochen Spielpause, mit Bayern München einen der großen Meisterschaftsfavoriten.

Erstellt: 24.01.17 - 21:34 Uhr



