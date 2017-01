Würzburg / Frankfurt: Bahnverkehr wird ab Sommer schneller

Foto: Erich Westendarp / pixelio.de

Regionalzüge kommen ab Sommer zwischen Frankfurt und Würzburg deutlich schneller voran. Mitte des Jahres geht der alte Schwarzkopftunnel bei Heigenbrücken außer Betrieb. Rund 450 Millionen Euro hat die Bahn seit Herbst 2013 in den Ausbau der Strecke investiert. Es wurde ein komplett neuer Tunnel gebaut, in Heigenbrücken wurde der Bahnhof verlegt. Der Schwarzkopftunnel wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut und entsprach längst nicht mehr den heutigen Anforderungen. Unter anderem durfte er nur mit maximal 70 Stundenkilometern durchfahren werden, bundesweit eine der langsamsten Geschwindigkeiten in Tunnels.Wenn Regionalexpresse und –bahnen ab Sommer auf der neuen Strecke bei Heigenbrücken unterwegs sind, wird der alte Schwarzkopftunnel verfüllt und geschlossen.

Erstellt: 25.01.17 - 06:03 Uhr



zurück zur Übersicht