Unterfranken: SPD begrüßt Kanzlerkandidatur von Martin Schulz

Foto: martinschulz.eu

Die SPD in Unterfranken begrüßt die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz. Vorsitzender Bernd Rützel zeigte sich am Dienstagnachmittag überzeugt vom ehemaligen Präsidenten des Europaparlaments. Er sei ein ehrlicher Charakter, der die Sprache des Volkes spreche, sich aber auch nicht davor scheue, Unbequemes auszusprechen. Zudem sei er in der Lage, unterschiedliche Interessen zu einen.Gleichzeitig zeigte sich Bernd Rützel vom Verzicht des bisherigen SPD-Chefs Sigmar Gabriel überrascht. Der Schritt, auf eine eigene Kandidatatur zu verzichten, weil man einem anderen größere Erfolgschancen einräume, verdiene Respekt.

Erstellt: 24.01.17 - 18:39 Uhr



zurück zur Übersicht