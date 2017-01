Basketball: Mögliche Klage aus dem Iran gegen Baskets-Coach Bauermann

Droht Dirk Bauermann, Trainer von s.Oliver Würzburg, juristischer Ärger? Es geht um die Frage, ob er seinen vorherigen Vertrag als iranischer Nationaltrainer fristgerecht gekündigt hat. Iranische Medien berichten, dass der Verband beim Basketball Schiedsgericht deswegen Beschwerde einreichen will. Der neue Coach von s.Oliver Würzburg war ursprünglich noch drei Jahre vertraglich gebunden. Gegenüber dem Sport-Informations-Dienst reagierte Bauermann aber mit Unverständnis. Es sei alles juristisch korrekt abgelaufen und entbehre einer faktischen Grundlage, so Bauermann. Er wurde Ende Dezember als Trainer in Würzburg verpflichtet.

