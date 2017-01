Unterfranken: Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern

Foto: Funkhaus Würzburg

Vorsicht vor Enkeltrickbetrügern. Seit Dienstagnachmittag mehren sich bei der Polizei in Unterfranken die Meldungen über Enkeltrick-Versuche. Dabei rufen Betrüger bei Senioren an und fordern hohe Geldbeträge, zum Beispiel für bevorstehende Wohnungseinkäufe. Vor allem in den Bereichen Würzburg und Main-Rhön sollen sie aktuell aktiv sein.Die Polizei rät misstrauisch zu sein, wenn sich Personen als Verwandte ausgeben, die man nicht eindeutig zuordnen könne. Außerdem sollte man keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgeben. Zusätzlich sollte man niemals Geld oder Wertgegenstände übergeben und sofort den Polizeinotruf wählen, wenn eine Kontaktaufnahme verdächtig erscheint.

Erstellt: 24.01.17 - 17:27 Uhr



zurück zur Übersicht