Würzburg: Rollerfahrer stürzt über Abschleppseil

Foto: Funkhaus Würzburg

Abschleppseil übersehen – Rollerfahrer stürzt. Am Montagabend ist es am Studentenhaus in Würzburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 19-Jähriger schleppte mit einem Seil ein anderes Auto ab und wollte an einer Kreuzung links abbiegen. Zwar war das Abschleppseil mit einem roten Tuch gekennzeichnet, jedoch nicht die Warnblinkanlage an beiden Autos eingeschaltet. Ein 55-jähriger Rollerfahrer wollte zur gleichen Zeit geradeaus die Kreuzung überqueren und übersah dabei das Seil.Durch den Sturz verletzte sich der Mann so schwer am Bein, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Gesamtschaden beträgt rund 750 Euro.

Erstellt: 24.01.17 - 17:13 Uhr



zurück zur Übersicht