Unterfranken: Weniger Drogenkriminalität an Schulen

Foto: Funkhaus Würzburg

Weniger Drogen auf dem Schulhof. Die Anzahl der Rauschgiftdelikte an unterfränkischen Schulen geht zurück. 2015 wurden 31 solcher Delikte von der Polizei erfasst, 2014 waren es acht mehr. Für 2016 ist mit einem weiteren Rückgang zu rechnen. Hierzu liegen jedoch noch keine genauen Zahlen vor. Bei den Drogen handelt es sich hauptsächlich um Cannabis, in seltenen Fällen auch um Amphetamin.Im Allgemeinen geht die Drogenkriminalität unter Jugendlichen in Unterfranken zurück. 2015 gab es mit rund 400 Tatverdächtigen 50 weniger als noch im Jahr zuvor.Insgesamt ist der Trend im Regierungsbezirk im Vergleich zum Freistaat komplett gegensätzlich. Bayernweit hat sich die Anzahl der Rauschgiftdelikte unter Jugendlichen in den vergangenen Jahren nämlich nahezu verdoppelt. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, will die Staatsregierung in Zukunft vermehrt an Schulen aufklären.

Erstellt: 24.01.17 - 16:42 Uhr



zurück zur Übersicht