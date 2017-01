Schweinfurt: Drei Tonnen gefälschte Wälzlager sichergestellt

Fotos: SKF

Produktpiraterie bei Schweinfurter Firma SKF. Durch eine Razzia bei einem unautorisierten Händler wurden jetzt drei Tonnen gefälschter Wälzlager gefunden. Laut den Fahndern von SKF ist das die größte Menge, der der Firma in Deutschland je gelungen ist. Wo genau die Razzia in Deutschland stattfand wurde allerdings nicht verraten.Der Schweinfurter Kugellagerfabrikant hat zwar nahezu wöchentlich mit der Prüfung verdächtiger Produkte zu tun, doch meistens geht es um kleinere Mengen und meistens sitzen die Fälscher in Afrika oder Asien.SKF warnt vor den katastrophalen Folgen gefälschter Lager. Beispielsweise sind den Markenschützern Fälle bekannt, in denen es die Getriebe von Formel-1-Wagen zerfetzt hat oder Häuser durch heiß gelaufene Pumpen-Lager abgebrannt sind.

Erstellt: 25.01.17 - 06:39 Uhr



