Würzburg: Internationales Filmwochenende beginnt

„Marija“ lautet der Titel des Eröffnungsfilms, eine deutsch/schweizerische Koproduktion. Die Hauptfigur putzt in einem Hotel, träumt jedoch von einer besseren Arbeit. (Foto: Internationales Filmwochenende Würzburg)



Independent-Kino beim internationalen Filmwochenende. Ab Donnerstag werden in Würzburg über 80 Filme verschiedenster Genre gezeigt. In seinem 43. Jahr ist das Filmwochenende in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Bürgerbräugelände in der Zellerau, wo das Central-Kino im vergangenen Herbst hingezogen ist. Ganz bewusst werden dabei nicht die großen, finanziell aufwändigen Produktionen gezeigt. Stattdessen liegt der Fokus auf kleineren Filmen abseits des Mainstreams.So sind unter anderem auch Dramen, Dokus oder Komödien aus Ländern zu sehen, die im internationalen Filmgeschäft eher kleine Rollen spielen wie Kasachstan, Island, Jemen oder Kirgisistan. Vergangenes Jahr wollten fast 10.000 Besucher solche Filme sehen.Bereits am Mittwochabend gab es eine Eröffnung für geladene Gäste. Für die Öffentlichkeit beginnt das Filmwochenende am Donnerstagnachmittag und endet Sonntagabend. Eine Eintrittskarte für einen Erwachsenen kostet sieben Euro.

