Karlstadt: Studie zur Gesundheit von Kindern

Umweltstudie in der Region. Ab Dienstag bis zum 1. Februar werden rund 15 Kinder und Jugendliche aus Karlstadt an einer alljährlich durchgeführten Studie des Umweltbundesamtes teilnehmen. Dabei werden Luft-, Trinkwasser-, Staub- und Urinproben genommen und auf Schadstoffbelastung getestet. Die Ergebnisse sollen es möglich machen, gesundheitsgefährdende Schadstoffbelastungen zu erkennen und frühzeitig Maßnahmen dagegen zu unternehmen.Die insgesamt rund 2.500 Teilnehmer der Studie wurden zufällig über die Einwohnermeldeämter ausgewählt. Aus 167 Gemeinden werden die Ergebnisse zusammengetragen. In diesem Jahr werden bei der Studie auch weltweit erstmals neue Stoffe, wie beispielsweise Weichmacher, auf ihre Gesundheitsgefährdung untersucht. Das Umweltbundesamt führt die Untersuchungen in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut durch.

Erstellt: 24.01.17 - 16:04 Uhr



