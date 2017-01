Lohr: Raubüberfall direkt am Schloßplatz

Raubüberfall in der Lohrer Innenstadt. Ein Unbekannter hat am Vormittag einen 22-Jährigen am Schloßplatz überfallen und ausgeraubt. Zunächst versuchte er vergeblich, seinem Opfer drei Stofftaschen zu entreißen. Danach sprühte er mit Pfefferspray, sein Opfer flüchtete. Der Täter rannte mit seiner Beute, unter anderem einigen hundert Euro Bargeld, in Richtung Main davon.Trotz einer Großfahndung blieb die Suche nach dem Räuber erfolglos. Er soll etwa 30 Jahre alt und einen Meter 80 groß sein. Bekleidet war er mit einer längeren, schwarzen Jacke, einer Jogginghose und einer weißen Mütze. Außerdem hatte er einen Schal vor sein Gesicht gezogen. Unmittelbar vor dem Überfall soll er sich längere Zeit in dem nahe gelegenen Parkhaus aufgehalten haben.

