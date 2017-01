Würzburg: Junge Frau umgefahren

Foto: Funkhaus Würzburg

Auto gegen Fußgänger. Bei einem Unfall in der Würzburger Innenstadt ist am Montagnachmittag eine 23-jährige Frau verletzt worden. Ein 77-jähriger Autofahrer hatte sie übersehen und erfasste sie frontal mit seinem Auto. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Fußgängerin in ein Würzburger Krankenhaus eingeliefert.Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Erstellt: 24.01.17 - 15:21 Uhr



