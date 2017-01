B8 / Remlingen: Schwerer Unfall mit drei Verletzten

Foto: Funkhaus Würzburg

Schwerer Unfall auf der B8 bei Remlingen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagnachmittag ein Auto von der Straße abgekommen und über den Grünstreifen in einen Parkplatz gerast. Dort prallte das Auto in ein stehendes Fahrzeug. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, zwei davon offenbar schwerer.

Erstellt: 24.01.17 - 14:48 Uhr



zurück zur Übersicht