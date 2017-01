Franken: Bereit für die Software-Revolution

Arbeiter, Maschinen und Produkte - alle digital vernetzt. Unternehmen in Franken sind beim Thema Industrie 4.0 deutlich weiter als andere Firmen in ganz Deutschland. Laut einer Untersuchung der Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt haben hier zehnmal mehr Unternehmen Erfahrungen mit der automatisierten und digital vernetzten Produktion als im deutschen Schnitt.Die “Industrie 4.0“ soll nach den industriellen Revolutionen der “Mechanisierung“, “Massenfertigung“ und “Digitalisierung“ eine weitere Entwicklungsstufe in Deutschland markieren. Dabei geht es darum bei der Produktion komplette Wertschöpfungsketten zu etablieren, bei der alle beteiligten Akteure vernetzt zusammenarbeiten – auch Maschinen und Produkte.Um die positiven Grundvoraussetzungen jetzt umzusetzen, wünschen sich viele fränkische Betriebe weitere Informationsmöglichkeiten und Hilfe von der IHK.

