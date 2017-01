Handball: Matthias Obinger verlängert als Trainer bei den Wölfen

Foto: Funkhaus Würzburg

Vertragsverlängerung von Wölfe-Coach Matthias Obinger. Der Trainer, der bereits in der Jugend für Rimpar spielte, hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2019 verlängert. Er kam 2015 zurück in die Heimat um vergangene Saison frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern. In dieser Saison sind die Rimparer Wölfe sehr stark. Zur Winterpause stehen sie auf Platz vier in der Tabelle, in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Sowohl der Verein, als auch Obinger selbst freut sich auf die langfristige Zusammenarbeit.Am 4. Februar starten die Wölfe in die Rückrunde gegen den VfL Bad Schwartau. Bereits an diesem Sonntag testen sie im Rahmen des Charity Day 2017 gegen den ukrainischen Champions League Teilnehmer HC Motor Zaporozhye.

Erstellt: 24.01.17 - 10:55 Uhr



