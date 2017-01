Darstadt: Sperrung nach Wasserrohrbruch

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Der Frost sorgt weiter für Probleme. In Darstadt, einem Ortsteil von Ochsenfurt, ist heute Morgen eine Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt geplatzt. Die Straße bleibt voraussichtlich mehrere Tage gesperrt. Die Haushalte in dem Ortsteil sind von dem Wasserrohrbruch aber nicht weiter beeinträchtigt. Die defekte Leitung ist schon älter und wird nicht mehr für die Versorgung der Wohnhäuser genutzt.

Erstellt: 24.01.17 - 07:07 Uhr



zurück zur Übersicht