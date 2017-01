Würzburg: Bundeskanzlerin Merkel beim Diözesanempfang

Großer Dank an das Ehrenamt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montagabend vor rund 2.000 Gästen eine 30-Minütige Rede in Würzburg gehalten. Sie war im Rahmen des Diözesanempfangs zu Gast im CCW. Sie bedankte sich dabei mehrmals bei den ehrenamtlichen Helfern, die das Zusammenleben in Deutschland erst möglich machen. Für sie sei es wichtig, dass sich viele Menschen ehrenamtlich engagieren, denn nur so könne eine offene Gesellschaft und Integration von Flüchtlingen funktionieren.Außerdem sprach sie über den Terror und die Attentate des IS. Auch Würzburg musste damit im vergangenen Jahr Erfahrung machen. Dennoch wolle man Sicherheit und Freiheit so gut wie möglich garantieren. Deshalb müsse man auch den Sicherheitsbehörden die richtigen Instrumente in die Hand geben.Weitere Themen waren das Rentensystem, der Zusammenhalt innerhalb von Familien, aber auch die Wichtigkeit des Religionsunterrichts an Schulen.Am Rande des Besuchs von Kanzlerin Merkel gab es vor dem CCW eine Demonstration. Die Initiative Bleiberecht forderten dabei, dass keine Menschen mehr nach Afghanistan abgeschoben werden. Rund 175 Personen nahmen daran teil. Die Demo blieb dabei friedlich.

