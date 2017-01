Würzburg: Stadtbücherei mit neuem Ausleihsystem

Fotos: Georg Wagenbrenner

Rückgabe rund um die Uhr. Am Dienstag wird der umgebaute Eingangsbereich der Würzburger Stadtbücherei mit einem neuen Ausleihsystem eröffnet. Eingeweiht wird er um 11 Uhr von Oberbürgermeister Christian Schuchardt. Zu dem neuen Ausleihsystem gehört auch ein Rückgabeautomat im Vorraum der Bücherei. Dort können Bücher, Filme und CDs auch außerhalb der Öffnungszeiten zurückgegeben werden. Das Konzept soll nicht nur kundenfreundlicher sein, sondern auch die Mitarbeiter entlasten. Bei gleichbleibender Besetzung steigt nämlich die Anzahl an Veranstaltungen zur kulturellen Bildung. 2014 wurden 755 solcher Events organisiert. Im Jahr darauf waren es schon 948. Dabei handelt es sich beispielweise um die Leseförderung von Schülern oder Veranstaltungen für Flüchtlinge. Ab Dienstag wird die Stadtbücherei wieder ausschließlich über den Haupteingang am Marktplatz zugänglich sein.

Erstellt: 24.01.17 - 07:12 Uhr

