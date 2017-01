Basketball: Nächstes Testspiel für s.Oliver Würzburg

Foto: s.Oliver Würzburg

Nächster Test für Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg. Am Dienstagabend spielen die Baskets gegen Zweitligist Hanau White Wings. Die Baskets bereiten sich derzeit intensiv auf die restlichen Spiele in der BBL vor. Bei der Partie am Dienstag werden aller Voraussicht nach auch die beiden Neuverpflichtungen Mustafa Shakur und Michael Cobbins ihr Debut für Würzburg feiern.In der Liga sind die Würzburger im Moment weit weg vom anvisierten Saisonziel Playoffs. Rund drei Wochen hatten die Baskets kein Ligaspiel. Die Zeit nutzte Neu-Trainer Dirk Bauermann, um seine Mannschaft besser kennenzulernen und vor allem am Defensivverhalten zu arbeiten. Das Testspiel ist exklusiv für Dauerkartenbesitzer, da die Heimpartie gegen Phoenix Hagen ausfallen muss. Hagen hatte nämlich Insolvenz angemeldet und die aktuelle Liga verlassen. Spielbeginn in der s.Oliver Arena ist um 19:30 Uhr.

Erstellt: 24.01.17 - 06:17 Uhr



