Würzburg: Demo von Zeitungsredakteuren

Foto: die-wertschaetzer.info

Zeitungs-Streik in Würzburg. Mit nur etwa 20 Mitarbeitern ist das Obermain-Tagblatt ein kleiner Fleck in der unterfränkischen Zeitungslandschaft, doch sie befinden sich im Arbeitskampf. Deshalb wollen die Zeitungsmacher aus Lichtenfels am Dienstag verkleidet als die gallischen Rebellen um Asterix und Obelix auf die Straße gehen. Sie fordern dabei von ihrem Mutterkonzern – der Main-Post – unter anderem eine Gehaltserhöhung und einen Haustarifvertrag.Am Dienstag wollen sich die Zeitungsmacher um 12 Uhr am Würzburger Hauptbahnhof treffen und dann in Richtung Rathaus ziehen. Zusammen mit einigen Gewerkschafts-Unterstützern sollen dabei dann 50-100 Personen unterwegs sein.

Erstellt: 24.01.17 - 06:04 Uhr



