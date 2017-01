Würzburg: 40 Kilo schwerer Tresor gestohlen

Foto: Funkhaus Würzburg

Kompletter Wandtresor gestohlen. In der Nacht auf Sonntag ist im Würzburger Stadtteil Zellerau ein unbekannter Täter in Büroräume eingebrochen. Er brach einen 40 Kilo schweren und in der Wand verschraubten Tresor heraus und nahm ihn mit. Inhalt sollen mehrere hundert Euro Bargeld gewesen sein. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen auf den Täter und den 40 mal 40 Zentimeter großen, grauen Tresor.

