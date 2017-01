Marktheidenfeld: Millioneninvestition bei Braun

Foto: Uschi Dreiucker /pixelio.de

Millioneninvestition bei Braun in Marktheidenfeld. Für 12 Millionen Euro ist auf dem Gelände der Firma Braun eine neue Produktionshalle gebaut worden. Am Wochenende wurde der Erweiterungsbau offiziell eingeweiht. Das Gebäude bietet Büroflächen und Sozial- und Technikräume für etwa 100 Mitarbeiter. Ab Februar ziehen die ersten Arbeiter in die neue Halle und dann werden neue Montageanlagen zur automatischen Herstellung von elektrischen Zahnbürsten installiert.

Erstellt: 23.01.17 - 16:04 Uhr



zurück zur Übersicht