A3 / Helmstadt: Mit Joint hinterm Lenkrad

Etwas zu gelassen in die Polizeikontrolle. Auf der A3 bei Helmstadt fiel der Polizei am Sonntag ein Auto auf, an dessen Steuer der Fahrer gerade einen Joint rauchte. Bei der Kontrolle übergab der ertappte 21-jährige Fahrer den Beamten dann freiwillig zwei Tütchen mit Cannabis, ein Bröckchen Haschisch und eine Dose mit Tabak-Marihuana-Gemisch. Als die Polizisten das Fahrzeug durchsuchten, fanden sie noch zwei weitere Bröckchen Haschisch und eine Plombe mit etwas Amphetamin.Bereits tags zuvor wurden auf der A3 bei Würzburg und Kleinlangheim zwei Autos kontrolliert. Auch hier standen beide Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis.

Erstellt: 23.01.17 - 14:32 Uhr



