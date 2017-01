Würzburg: Armut trotz Arbeit

Armutsrisiko: Minijob. In der Stadt und im Landkreis Würzburg sind derzeit 2.191 Menschen trotz Arbeit auf Hartz IV angewiesen. Das teilte jetzt der DGB Unterfranken mit. Eine große Zahl dieser Aufstocker arbeitet in geringfügiger Beschäftigung. So haben 719 von ihnen nur einen Minijob. Gerade solche Minijobs hält der Gewerkschaftsbund allerdings für ein großes Armuts-Risiko. So böten sie keine Perspektive auf Qualifizierung und Aufstieg im Beruf. Außerdem gebe es keine oder nur eingeschränkte Ansprüche für die gesetzliche Sozialversicherung.Der DGB fordert deshalb mehr Qualifizierungsangebote vom Würzburger Jobcenter, ruft die Politik dazu auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern und will sich grundsätzlich bemühen, dass Minijobs in sozialversicherte Arbeit umgewandelt werden.

