A3 / Marktheidenfeld: Laster wälzt Leitplanke nieder

Foto: Benedict Rottmann / Feuerwehr Main-Spessart

Sperrung auf der A3. In Richtung Frankfurt ist ein Lastwagen verunglückt. Im Baustellenbereich bei Marktheidenfeld war der Laster am frühen Montagmorgen in die Leitplanke geraten und hat sie auf rund 150 Metern Länge umgewälzt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern an - die Zugmaschine und der Auflieger des Lastwagens haben sich verkeilt.

Erstellt: 23.01.17 - 07:19 Uhr

