Steinfeld / Lkr Main-Spessart: Autofahrer überlebt durch “kleines Wunder“

Foto: Funkhaus Würzburg

Als “kleines Wunder“ bezeichnet es die Polizei, dass ein 22-Jähriger bei Steinfeld einen Unfall überlebt hat. Der junge Mann war am Samstagnachmittag mit seinem Auto von Sendelbach in Richtung Hausen gefahren. In einer scharfen Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab. Er fuhr über einen Entwässerungsgraben und danach in einen dichten Buchenwald. Dort blieb das Auto, nach mindestens einem Überschlag auf dem Dach liegen. In einem Gespräch mit dem 22-Jährigen gelangten die Beamten zu dem Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss gefahren war. Nach einer kurzen Behandlung im Krankenhaus wurde der junge Mann anschließend ins Bezirkskrankenhaus verlegt werden.

Erstellt: 22.01.17 - 11:43 Uhr



zurück zur Übersicht