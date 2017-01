Würzburg: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Foto: Huber / pixelio.de

Versucht Werkzeuge im Wert von fast 1000 Euro zu stehlen. Am Samstag kam es am Würzburger Heuchelhof zu einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt. Der Ladendetektiv beobachtete einen 36-jährigen Mann, der im Geschäft einen Akkuschrauber unter seine Jacke steckte und anschließend den Baumarkt verließ, ohne zu bezahlen. Die hinzu gerufene Polizei durchsuchte dann noch dessen Auto. Darin lagen weitere Akkuschrauber, ein Schnellladegerät, ein Akku-Pack sowie zahlreiche Türzylinder.Der Mann gab daraufhin zu, dass er bereits drei Mal in den Baumarkt hinein und wieder raus gegangen war und dabei jedes Mal Sachen entwendet hat, ohne diese zu bezahlen. Insgesamt haben die entwendeten Gegenstände einen Wert von 912,88 Euro.

Erstellt: 22.01.17 - 11:07 Uhr



