Unterfranken: SV Euerbach/Kützberg ist unterfränkischer Hallenmeister

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Die Entscheidung um Unterfrankens bestes Hallenteam ist gefallen. Der SV Euerbach/Kützberg entthronte im Finale der unterfränkischen Hallenmeisterschaft am Samstag den Titelverteidiger FC Sand mit einem klaren 5:3-Sieg. Die Mannschaft aus dem Landkreis Schweinfurt hat sich damit für die Bayerische Meisterschaft in Nürnberg qualifiziert. Die Mannschaften aus Rottendorf, Retzbach und Höchberg flogen alle bereits im Viertelfinale aus dem Turnier, das in diesem Jahr in Münnerstadt stattfand.

Erstellt: 22.01.17 - 02:36 Uhr



zurück zur Übersicht