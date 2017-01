Zellingen: Dachstuhl komplett abgebrannt

Foto: Jörn Schleider / pixelio.de

Feuer in Zellingen. Nach dem Brand im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses ist dieses nicht mehr bewohnbar. Durch einen lauten Knall am Samstagabend waren die Nachbarn auf das Feuer aufmerksam geworden und alarmierten sofort die beiden Bewohner und die Feuerwehr. So wurde niemand verletzt.Die Feuerwehren aus Zellingen, Karlstadt, Retzbach, Billingshausen, Duttenbrunn, Erlabrunn und Himmelstadt waren mit insgesamt 96 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort. Auch ein Notarzt und drei Sanitäter waren vorsorglich alarmiert worden. Für das Löschen der letzten Glutnester musste die Feuerwehr das Dach des Einfamilienhauses abdecken.Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Erstellt: 22.01.17 - 09:06 Uhr



