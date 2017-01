Fußball: Sieg im letzten Test vor der Rückrunde

Foto: FWK

Die Würzburger Kickers haben das letzte Testspiel vor dem Rückrundenauftakt gewonnen. Am Samstagnachmittag setzten sich die Rothosen mit 1:0 beim Drittligisten SV Wehen-Wiesbaden durch. Der Treffer fiel allerdings erst zwei Minuten vor Spielende.Die Rückrunde beginnt für die Kickers am kommenden Samstag. Mit Eintracht Braunschweig kommt dann der amtierende Tabellenführer in die Flyeralarm Arena.

Erstellt: 21.01.17 - 17:51 Uhr



