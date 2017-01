Basketball: s.Oliver Würzburg holt Mustafa Shakur

Foto: s.Oliver Würzburg

Neuzugang bei den Basketballer von s.Oliver Würzburg. Der Club hat Mustafa Shakur verpflichtet. Der 1,92 Meter große Aufbauspieler spielte zuletzt in der zweiten türkischen Liga, davor war er beim Ligakonkurrenten MHP Riesen Ludwigsburg unter Vertrag. Shakur spielte in der Vergangenheit auch fünf Spiele in der NBA, für die Washington Wizards und Oklahoma Thunder. In Würzburg erhält er einen Vertrag bis Saisonende.

Erstellt: 21.01.17 - 15:30 Uhr



