Mainfranken: Schifffahrt durch Eis beeinträchtigt

Foto: Wasser- und Schifffahrtsamt

Der Frost sorgt für Probleme auf dem Main. Die anhaltenden Minustemperaturen machen stellenweise den Einsatz von Eisbrechern nötig. Wie die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung mitteilt schwimmen vielerorts Eisschollen in der Fahrrinne. Im Bereich von Schleusen verdichtet sich das Eis. Vor allem im Bereich Garstadt, Kitzingen, Würzburg und bis Rothenfels ist die Schifffahrt teilweise behindert. So werden Schiffe in der Nacht nicht geschleust. Stellenweise hat sich bis zu zehn Zentimeter dickes Eis gebildet.

Erstellt: 21.01.17 - 11:33 Uhr



zurück zur Übersicht