Würzburg: Handyfotos auf der Damen-Toilette

Foto: Funkhaus Würzburg

Foto-Angriff in der Damentoilette. In einem Würzburger Club hat ein 26-Jähriger unerlaubt Aufnahmen von Frauen gemacht. Von einer Kabine der Damentoilette aus filmte und fotografierte er in eine Nachbarkabine. Eine 21-jährige bemerkte das jedoch und informierte den Security-Mitarbeiter. Der stark betrunkene Mann wurde festgehalten und von der Polizei mitgenommen. Er erhält eine Anzeige wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen. Sein Handy wurde sichergestellt.

Erstellt: 21.01.17 - 10:59 Uhr



