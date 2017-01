Würzburg: Bischof sprach beim Neujahrsempfang der Stadt

Foto: Claudia Penning-Lother

Rund 550 Menschen waren am Sonntagvormittag beim Neujahrsempfang der Stadt Würzburg im Rathaus. Neben geladenen Gästen konnten auch die Bürger vorbei kommen. Gastredner war in diesem Jahr Bischof Friedhelm Hofmann.Er lobte vor allem das Engagement der Würzburger während der Flüchtlingskrise. Würzburg sei so liebenswert, weil hier besonders viele “Gutmenschen“ lebten. Dabei wählte er das Wort gezielt, weil es oft von Populisten negativ ausgelegt wird. Er erinnerte auch an das Axt-Attentat von Heidingsfeld und warb für die offene Verständigung zwischen Christen und Muslimen.Weiter lobte der Bischof die Lebensqualität in der Stadt und auch die sportlichen Erfolge der Kickers. Er selbst wolle nach seinem Abtreten, in diesem Jahr, weiter in Würzburg wohnen.

