Volkach: Motorradfahrer und Autofahrerin schwer verletzt

Fotos: Feuerwehr Volkach

Schwerer Unfall in Volkach. In der Mozartstraße sind am Freitagnachmittag ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen. Beim Einfahren in eine Kreuzung hatte eine 44-jährige Autofahrerin das vorfahrtsberechtigte Motorrad offenbar übersehen. Der Biker prallte gegen die Front des Skodas. Er schlitterte noch etwa 15 Meter weiter in ein geparktes Auto und wurde schwer verletzt. Das Motorrad schlitterte noch weiter gegen eine Mauer und wurde schwer beschädigt. Auch die Autofahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter eingesetzt, um den genauen Unfallhergang zu untersuchen.

Erstellt: 21.01.17 - 07:07 Uhr



