Dettelbach: Franziskaner verlassen Kloster

Foto: Margot Kessler / pixelio.de

Lange Tradition geht zu Ende. Nach 400 Jahren verlassen die Franziskaner am Sonntag das Kloster in Dettelbach. Der Abschiedsgottesdienst findet um 15:30 Uhr in der Wallfahrtskirche in Dettelbach statt. Gehalten wird die Messe von Bischof Friedhelm Hofmann. Aufgrund der sinkenden Anzahl an Mitgliedern und dem hohen Altersdurchschnitt, sehen sich die Franziskaner nicht mehr in der Lage, das Kloster weiterzubetreiben.

Erstellt: 21.01.17 - 08:37 Uhr



zurück zur Übersicht